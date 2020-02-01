الخارجية: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير.. وندعم حقهم في نيل الحقوق العادلة

أضاف خلال كلمته في قمة جامعة الدول العربية للرد على خطة ترامب للسلام بين فلطسين وإسرائيل.

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية ولم يتغير، ويدعم حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، موضحًا أن القاهرة تدعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وومثلها الشرعي السلطة الفلطسينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن خطته للسلام بين فلسطين وإسرائيل، وتتضمن أن القدس عاصمة لإسرائيل وستكون دولة فلسطين المستقبلية متصلة الأراضي، كما ستعمل الخطة على تقديم 50 مليار دولار مشاريع للتنمية مع نزع السلاح في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تلك الخطة وافقت عليها إسرائيل وتدعمها العديد من الدول، قائلًا: “لن أقبل بهذا الحل إطلاقًا ولن أسجل في تاريخي أني بعت القدس”.

وأضاف خلال كلمته في قمة جامعة الدول العربية، للرد على خطة ترامب للسلام بين فلطسين وإسرائيل: “نشدد على موقف مصر المناصر للقضية الفلسطينة، ونؤمن بعدلتها، وعلى يقين أن الفلسطينيين قادرون على العيش في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، ولا ينبغي أن تنشئ حقائق على الأرض والتسليم بها والأيادى العربية ممدوة للسلام”.

وتابع شكري أن مصر تدعم التوصل إلى تسوية ترجع للشعب الفلسطيني دولته وفقًا للشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن محددات التسوية الشاملة للقضية الفلسطينسة لم تتغير، وتتمثل في الشرعية الدولية والمبادرة العربية.