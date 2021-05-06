الخارجية: مناقشات صريحة مع الوفد التركي تخضع للتقييم استعدادا للخطوات المقبلة

تطرقت المناقشات إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية

اختتمت اليوم -وبعد يومين من المداولات- المُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير “سادات أونال”.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ؛ كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف البيان أن الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.