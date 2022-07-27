الخارجية: مباحثات مصرية يونانية حول القضايا الثنائية والإقليمية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم 27 يوليو اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني “نيكوس ديندياس”، في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين مصر واليونان، والتشاور المستمر بين البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول بحث عدة ملفات للتعاون الثنائي بين مصر واليونان، وسبل دفع هذا التعاون خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعدة.

وأضاف السفير أن الوزيرين تشاورا حول مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، وسبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجمة عنها ومواجهة التحديات ذات الصلة.