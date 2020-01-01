الخارجية في حصاد 2019.. تفاعل دولي مع شرح «طبيعة الأوضاع» وملف حقوق الإنسان

تتطلع للعام الجاري من أجل استكمال مسيرة الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج

قالت وزارة الخارجية في تقرير الحصاد السنوي لها لعام 2019 انه تم التفاعل مع الأطر والمحافل الدولية الخاصة بملف حقوق الإنسان من أجل شرح طبيعة تطورات الأوضاع في مصر وجهود الحكومة للنهوض بهذا المجال.

أضافت وزارة الخارجية ، في بيان صحفي، أن تمت المساهمة في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019.

الخارجية تعرض الموقف المصري في مجلس حقوق الإنسان

وقامت بعرض الموقف المصري ذي الصلة في دورات مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر 2019.

وطرحته أيضابالدورة العادية رقم 65 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ والتي عُقدت في العاصمة الجامبية “بانجول” خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى 10 نوفمبر 2019.

وامضنت للميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث بدأت عضوية مصر في لجنة حقوق الإنسان العربية اعتباراً من أبريل 2019.

استضافة أعمال الجنة الأفريقية لحقوق الإنسان

نوهت وزارة الخارجية إلي أنه تمت المُساهمة في تنظيم واستضافة كل من أعمال الدورة العادية (64) للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 إبريل إلى 14 مايو 2019.

واستضافت المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، والذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة يوميّ 19 و20 يونيو 2019 بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وأيضا استضافت الدورة العادية 34 للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2019.

بجانب المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية الذي استضافته مصر خلال يوميّ 5 و6 نوفمبر 2019.

إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

وأشارت وزارة الخارجية، إلي أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المصرية المعنية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018.

وأوضحت أن هذا كان بهدف وضع استراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وإعداد التقارير الدورية للجان التعاهدية، والتفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وقالت إنه يهدف لبناء قدرات الكوادر الحقوقية الوطنية في القضاء والشرطة والمحليات والبرلمان، والتفاعل مع المجتمع المدني، وإدماج بُعد حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، ونشر التوعية المجتمعية بأهمية حقوق الإنسان.

نجاح في تأمين عضويات منظمات وهيئات

وقالت إن مصر نجحت في تأمين عضويتها/عضوية مرشحيها في المنظمات والهيئات الدولية التالية:

المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO للفترة 2020-2022 عن الفئة الثانية.

المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية IMO للفترة 2020-2021 عن الفئة C.

مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) الفترة 2019-2023.

مجلس منظمة الأغذية والزراعة FAO الفترة 2020-2023 روما.

اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان HRCAC للفترة 2019-2022.

لجنة التراث العالمي للفترة 2019-2023 بباريس.

اللجنة الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية ICPRCP للفترة 2019-2023.

المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات IOC للفترة 2019 – 2021.

لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2019-2023

لجنة التوفيق والمساعي الحميدة المنوط بها تسوية النزاعات بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.

الدبلوماسية المصرية تتطلع ستكمال مسيرة الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج

وتطرق بيان وزارة الخارجية إلى إنجازات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2019 وأهدافها خلال عام 2020، مؤكدة أنها تتطلع للعام الجاري من أجل استكمال مسيرة الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج من خلال مراجعة وتحليل جهودها وخطط العمل والأهداف التي سعت لتحقيقها على مدار العام الماضي 2019 .

وأكدت الاستمرار في وضع ومتابعة الآليات التنفيذية للسياسات والتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية، بما يُحقق المصالح الوطنية للدولة المصرية ويُلبي تطلعات الشعب المصري الكريم.

وقالت وزارة الخارجية أنه يأتي تحرك الدبلوماسية المصرية في الخارج انطلاقاً من التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الداخلية في البلاد وأولويات برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 – 2022.

وأوضحت أنها على رأسها تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيض البطالة، فضلا عن تطوير أداء كافة قطاعات ومؤسسات الدولة.

وقالت وزارة الخارجية إن عام 2019 شهد تكثيفاً لجهود ها في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في الدوائر العربية والأفريقية.

وأكدت تأمين بقية الدوائر الجغرافية الهامة الأخرى في أوروبا وآسيا وغيرها، اخل المحافل الإقليمية والدولية التي تنشط فيها مصر، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي الذي تولت مصر رئاسته على مدار العام الجاري.