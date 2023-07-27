الخارجية: فتح باب التسجيل لتلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين بالخارج 18 أغسطس

قالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إنها تلقت ووزارة الهجرة طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظرا لتردد بعض المواطنين فى العودة لأرض الوطن وعدم إمكانية العودة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية وعدم إنهاء موقفهم التجنيدي.



وأضاف بيان وزارة الخارجية اليوم أنه حرصا من الدولة المصرية على تقديم جميع التيسيرات لأبناء الوطن ، تقرر فتح باب التسحيل على موقع الوزارة اعتبارا من 18 أغسطس المقبل لمدة 30 يوما.



وأوضحت أنه سيتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عاما لتسوية موقفهم التجنيدي.