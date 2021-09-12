الخارجية: عودة 53 مصرياً قبضت عليهم السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

تم تسفيرهم اليوم، إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

قامت السفارة المصرية فى طرابلس بترتيب عودة ٥٣ شاباً مصرياً كان قد تم القبض عليهم من جانب السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث تم التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم واللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية.

أضاف بيان وزارة الخارجية ، أنه تم تسفيرهم اليوم، إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة بإيلاء كل سُبل الرعاية للمواطنين المصريين وإعادتهم إلى مصر.

وقدّم السفير تامر مصطفى رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا الشكر للجهات الليبية المعنية على تقديم كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لإعادة المصريين إلى أرض الوطن.