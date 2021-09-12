سيـــاســة

الخارجية: عودة 53 مصرياً قبضت عليهم السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

تم تسفيرهم اليوم، إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.
سمر السيد 11:28 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 11:28 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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قامت السفارة المصرية فى طرابلس بترتيب عودة ٥٣ شاباً مصرياً كان قد تم القبض عليهم من جانب السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث تم التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم واللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية.

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أضاف بيان وزارة الخارجية ، أنه تم تسفيرهم اليوم، إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة بإيلاء كل سُبل الرعاية للمواطنين المصريين وإعادتهم إلى مصر.

وقدّم السفير تامر مصطفى رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا الشكر للجهات الليبية المعنية على تقديم كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لإعادة المصريين إلى أرض الوطن.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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