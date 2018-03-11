الخارجية: شكري يبدأ جولة إفريقية تشمل جنوب السودان وكينيا

المال خاص:يستهل سامح شكري وزير الخارجية صباح الاثنين12 الجاري جولة إِفريقية قصيرة تشمل كلاً من جنوب السودان وكينيا، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي مع البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ب

المال خاص:

يستهل سامح شكري وزير الخارجية صباح الاثنين12 الجاري جولة إِفريقية قصيرة تشمل كلاً من جنوب السودان وكينيا، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي مع البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى سوف يبدأ زيارته بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا، حيث يلتقي مع الرئيس سلفا كير، ثم يوقع بمقر رئاسة الجمهورية على مذكرة لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين، ويعقب ذلك مقابلات لوزير الخارجية مع نيال دينج نيال المستشار السياسي والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، وكذا مع لجنة تسيير الحوار الوطني التي حرصت مصر على تقديم برنامج لدعم القدرات لأعضائها خلال الفترة الأخيرة. وكشف أبو زيد أن وزير الخارجية سيقوم خلال الزيارة بتسليم شحنة من المساعدات اللوجيستية المقدمة للجنة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. ومن المقرر أيضا أن يلتقي سامح شكرى مع وزير الصحة الجنوب سوداني رياك جاي، ويزور العيادة المصرية فى جوبا ويفتتح مركز الغسيل الكلوي المهدى من مصر بمستشفى جوبا التعليمي.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى جهود مصر في دعم الأشقاء في جنوب السودان، موضحا أن مصر بدأت منذ عام 2005 إستراتيجية لدعم جهود التنمية في الدولة الوليدة، حيث قامت ببناء 4 محطات للكهرباء، وعدد كبير من المدارس والعيادات الطبية، فضلاً عن المساعدات في مجال الرى، والدورات التدريبية، والقوافل الطبية. وأشار إلى أن الزيارة تعد فرصة مناسبة لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الجاري التنسيق بشأن تنفيذها مثل مشروعات إنشاء المزارع السمكية وافتتاح مركز ثقافي مصري في جوبا وتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والتعليم والصحة والري والدبلوماسية، فضلا عن الإعلان عن مشروعات وبرامج تعاونية جديدة لدعم الشعب الجنوب سوداني الشقيق.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية ان وزير الخارجية سوف يتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث يلتقي مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ناقلا إليه رسالة شفهية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل سبل تعزيز التعاون والارتقاء بعلاقات البلدين، ويعقب ذلك إجراء مشاورات مع وزيرتي الخارجية والدفاع الكينيتين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية على أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى كينيا تكتسب أهمية خاصة على ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء في كينيا في مجالات التنمية المختلفة، مشيرا إلى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية قدمت خلال الفترة الماضية مساعدات طبية إلى كينيا، شملت عيادة متنقلة وحضانات أطفال وأجهزة مناظير هضمي وغسيل كلى، فضلا عن تدريب عدد 160 متدرباً كينياً في نحو 90 دورة تدريبية في مختلف المجالات. كما تقدم مصر للجانب الكيني 5 منح جامعية ومنحتين للدراسات العليا، و15 منحة جامعية و5 منح لدراسة اللغة العربية.