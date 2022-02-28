سيـــاســة

الخارجية: توجيهات لسفاراتنا بالعمل على تيسير استقبال المصريين العابرين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة

قالت وزارة الخارجية إن هذه الجهود أسفرت بالفعل عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية.
سمر السيد 2:46 م, الأثنين, 28 فبراير 22 2:46 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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أصدرت وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك على ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبنائها المواطنين في الخارج.

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وقالت وزارة الخارجية إن هذه الجهود أسفرت بالفعل عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية .

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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