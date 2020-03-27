سيـــاســة

«الخارجية» توجه جميع السفارات بحصر المصريين العالقين بالخارج وإعداد تصور لعودتهم

فضلاً عن تقديم الرعاية اللازمة لهم.
محمد بدر 10:00 م, الجمعة, 27 مارس 20 10:00 م, الجمعة, 27 مارس 20

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وجه وزير الخارجية سامح شكري جميع السفارات والقنصليات المصرية بالتواصل الفوري مع هؤلاء المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة لموافاة وزارة الخارجية بحصر فعلي لأعدادهم وحالاتهم، فضلاً عن تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واستجابة لنداءات بعض المواطنين المصريين العالقين الذين تواجدوا في الخارج بصفة مؤقتة ولم يتمكنوا من العودة إلي البلاد قبل قرار تعليق الطيران،

كما وجه وزير الخارجية سامح شكري بسرعة إعداد تصور متكامل حول كيفية وآلية ترتيب عودتهم إلى مصر، بحيث يتم تنفيذه في إطار زمني محدد، وبما يتسق مع الإجراءات الخاصة بإحكام السيطرة على كافة منافذ الدولة، وعلي ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية.

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بقلم محمد بدر

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