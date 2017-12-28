الخارجية تنهي إجراءات نقل جثمان مصري متوفي بالأردن

الوفاة جاءت بعد أيام من الاعتداء عليه أنهت السفارة المصرية فى الأردن صباح اليوم الخميس إجراءات تجهيز جثمان المواطن المصري "على السيد محمد مرسي".وتأتي هذه الخطوة وفق بيان الخارجية تمهيداً لنقل الجثمان – على نفقة الدولة – إلى أرض الوطن على رحلة مصر للطيران رقم 740، التي تقل

الوفاة جاءت بعد أيام من الاعتداء عليه



أنهت السفارة المصرية فى الأردن صباح اليوم الخميس إجراءات تجهيز جثمان المواطن المصري “على السيد محمد مرسي”.

وتأتي هذه الخطوة وفق بيان الخارجية تمهيداً لنقل الجثمان – على نفقة الدولة – إلى أرض الوطن على رحلة مصر للطيران رقم 740، التي تقلع من مطار الملكة علياء مساء اليوم، وذلك بعد توجه كل من القنصل والمستشار العمالى إلى مدينة الزرقاء للحصول على تصريح نقل الجثمان إلى أرض الوطن من المدعي العام لمحكمة الزرقاء.

وفى هذا الإطار، ثمنت السفارة التسهيلات التى قدمتها السلطات الأردنية للإسراع باستخراج المستندات الخاصة بالمواطن المتوفى.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الأردنية قد أصدرت أمس بياناً قدمت فيه العزاء للسفارة وأسرة المتوفى وإبداء استعدادها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لأسرة المتوفى.

كما أصدرت مديرية الأمن العام الأردنى بياناً أوضحت فيه ملابسات الحادث.