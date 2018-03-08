الخارجية تنفي صحة ترحيل 100 مصري من ألمانيا

المال- خاص نفت الخارجية صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول ترحيل 100 مصري من ألمانيا. وقال الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين،إن هذا الخبر غير دقيق، وإجمالي من تم ترحيلهم من ألمانيا بالأمس لا يتجاوز 9 أشخاص فقطوأضاف: "سبق التنسيق بشأنهم منذ عدة أشهر مع السفارة المصرية في برلي

المال- خاص



نفت الخارجية صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول ترحيل 100 مصري من ألمانيا.



وقال الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين،إن هذا الخبر غير دقيق، وإجمالي من تم ترحيلهم من ألمانيا بالأمس لا يتجاوز 9 أشخاص فقط



وأضاف: “سبق التنسيق بشأنهم منذ عدة أشهر مع السفارة المصرية في برلين والقنصليتين العامتين في فرانكفورت وهامبورج، وبعد تلقي موافقات نهائية بشأنهم من جانب السلطات المصرية المعنية، ومن ثم تم إصدار وثائق سفر مصرية لهم، بعد التحقق من أوراقهم الثبوتية وهوياتهم وأن ذلك يعد إجراءً روتينياً”.



وأوضح سفير مصر في برلين، أنه إذا كانت الرحلة تقل بالفعل 100 شخص فإن الغالبية العظمى كانت من الأطقم الفنية والطبية والأمنية المعاونة، في حين أن المصريين لم يتجاوز عددهم 9 أشخاص.