سيـــاســة

الخارجية تنفي رواية السودان عن كواليس قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة

قالت إن الوفد المصري استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، الا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار
المال - خاص 10:28 م, الأحد, 8 مارس 20 10:28 م, الأحد, 8 مارس 20

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أعرب المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مساء الأحد، عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية اليوم الأحد، بشأن تحفُظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة .

وأكد “حافظ” في بيان في هذا الصدد أن مصر قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من مارس سعت ١٧:١١ ، وتلقت ما يؤكد استلام النص.

وأضاف: “حرصت وزارة الخارجية خلال الأيام التالية على استمرار التواصُل مع الجانب السوداني لتلقي أية تعليقات، وهو ما لم يرد”.

وتابع أن الوفد المصري استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، الا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار.

وأكد أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن الا التضامُن مع حقوق مصر المائية والتأكيد على قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المُعَد.

وفي وقت سابق اليوم زعمت وزارة الخارجية السودانية عددا من الملاحظات بشأن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد في 4 مارس 2020م بالقاهرة.

وعزت السودان تحفظها على مشروع القرار الخاص بسد النهضة الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري إلى لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه وقبل إيداعه أعمال المجلس.

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بقلم المال - خاص

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