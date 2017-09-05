الخارجية تنفي تعرض بعثتها للاحتيال خلال تأدية مناسك الحج

سمر السيد: نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ما تم تداوله مؤخراً على عدد من المواقع الإخبارية، بشأن تعرض بعثة أعضاء وزارة الخارجية للحج لعملية احتيال من أحد متعهدي تنظيم وتوفير الإقامة والانتقالات والإعاشة خلال موسم الحج، مشيرا إلى أن بعثة الحج التي تنظمها الوزارة أنهت كافة مناسك الحج دون أية

سمر السيد:

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ما تم تداوله مؤخراً على عدد من المواقع الإخبارية، بشأن تعرض بعثة أعضاء وزارة الخارجية للحج لعملية احتيال من أحد متعهدي تنظيم وتوفير الإقامة والانتقالات والإعاشة خلال موسم الحج، مشيرا إلى أن بعثة الحج التي تنظمها الوزارة أنهت كافة مناسك الحج دون أية معوقات أو التعرض لعمليات احتيال، بل إن أعضاء البعثة أشادوا بحسن تنظيم وترتيب الحج من خلال الشركة التي تعاقدت معها القنصلية العامة المصرية في جدة.



وكشف المتحدث فى بيان اليوم الثلاثاء، أن بعض أعضاء الوزارة وأسرهم وأصدقائهم من الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، قد فضلوا التعاقد بصورة فردية مع شركة أخرى غير الشركة التي تعاقدت معها القنصلية العامة في جدة، متجاهلين ما سبق، وأنه تم التنبيه عليه بعدم مسئولية وزارة الخارجية إلا عن الشركة التي يتم التعاقد معها من خلال القنصلية العامة في جدة.



وأكد أن القنصلية المصرية في جدة سوف تتعامل بشكل فوري مع الشكوى الخاصة بإخلال الشركة المذكورة بتعاقداتها مع بعض أعضاء الوزارة عبر الجهات المعنية بالمملكة، وهو الإجراء المعتاد مع مثل تلك الشكاوى التي ترد للقنصلية خلال موسم الحج.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن القنصلية العامة في جدة سوف تستمر فى تقديم العون والدعم اللازمين لأي مواطن مصري يصاب بضرر خلال موسم الحج، وأنها لا تألو جهدا لاستعادة كافة حقوق المواطنين بالتعاون مع السلطات السعودية المختصة.