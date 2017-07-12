الخارجية تناقش مع مسئولين أمريكيين الوضع في ليبيا

سمر السيد: قال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن السفير طارق القونى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية استقبل المبعوث الأمريكى للشأن الليبي وسفيرهم الحالى لدى ليبيا بيتر بودى، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشئون مصر والمغرب العربي يال لامبرت، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإمكانيات دفع الحوار الس

سمر السيد:



قال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن السفير طارق القونى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية استقبل المبعوث الأمريكى للشأن الليبي وسفيرهم الحالى لدى ليبيا بيتر بودى، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشئون مصر والمغرب العربي يال لامبرت، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وإمكانيات دفع الحوار السياسي، وبحث سبل الوساطة بين الأطراف الليبية المختلفة لحل المشاكل العالقة في الاتفاق السياسي الليبي.



وأكد السفير القونى خلال اللقاء على الأهمية التى توليها مصر لحل الأزمة الليبية، وحرص الجانب المصرى على إرساء الأمن والإستقرار في كافة المناطق الليبية، وكذلك وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف السياسية الليبية لدفع العملية السياسية وإيجاد حل شامل للأزمة يحافظ على وحدة وإستقلال البلاد، مشيرا إلى إستقبال القاهرة مؤخرا لوفد من الشخصيات السياسية والقيادات الفاعلة من مدينة مصراتة.

ومن جانبه، أشار الوفد الأمريكى إلى توافق الرؤيتين المصرية والأمريكية فيما يتعلق بضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا نظرا لتبعاته السلبية على المنطقة، كذلك أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في جهود التسوية السياسية في ليبيا، مشيدا بالجهود المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية ولاسيما فيما يتعلق بالإجتماعات التى يتم عقدها في القاهرة للأطراف الليبية المختلفة.