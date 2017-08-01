الخارجية : تمويل الاتحاد الأوروبى مشاريع لدول اتفاق عنتيبى مسيّس

سمر السيدقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن إعلان الاتحاد الأوروبى مؤخرًا رغبته لتقديم تمويل بقيمة 10 ملايين يورو لدراسات أحد المشروعات التى تقيمها بعض دول حوض النيل أعضاء اتفاقية عنتيبى، يحتوى على قدر من التسييس.وأكد، فى تصريحات، لعدد من الصحفيين الدبلوماسيين الم

سمر السيد

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن إعلان الاتحاد الأوروبى مؤخرًا رغبته لتقديم تمويل بقيمة 10 ملايين يورو لدراسات أحد المشروعات التى تقيمها بعض دول حوض النيل أعضاء اتفاقية عنتيبى، يحتوى على قدر من التسييس.





وأكد، فى تصريحات، لعدد من الصحفيين الدبلوماسيين المعتمَدين لدى الوزارة، أنه من الضرورى عدم الازدواجية فى التعامل مع الأنهار الدولية، ومنها نهر النيل، مشيرًا إلى أن هناك مراجعات تتم فى الاتحاد حاليًّا للتوصل لضمان حقيقى للمسألة، مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل المصرية.

وتابع: طرحت مصر مبادرات وأفكارًا لإعادة مشاركتها فى التعاون مع دول حوض النيل، بعد أن جمدت مشاركتها فى المبادرة الخاصة بهم عقب توقيع عدد من الدول على اتفاق عنتيبى فى 2010 ولم يتضمن مصر والسودان وبروندي والكونغو الديمقراطية.

وأضاف أن قرار تمويل الاتحاد يعزز الانقسام السياسى ويقضى على جهود رأب الصدع التى تقوم بها مصر مع باقى دول حوض النيل.

واستطرد: الإصرار الأوروبى للتمويل لا يراعى المصالح المصرية ولا يعزز من التوافق بين دول حوض النيل، لكن ذلك لا يعنى عدم رغبة مصر فى المشاركة بتنمية حوض النيل، بل كانت تريد المشاركة لكن خارج إطار اتفاق عنتيبى.

ولفت إلى أن مصر بادرت وبذلت جهودًا فى سبيل تقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل وتفعيل مبادرة التعاون المشترك، وكان من أهم تلك المبادئ تفعيل الإخطار المسبق بشأن أى مشروع وعلى خلفية هذا الجهد شاركت مصر فى قمة حوض النيل التى عقدتها أوغندا لتقريب وجهات النظر بين دول الأعضاء.

وأكد أن المانحين الدوليين كانوا يتعاملون مع أنشطة مبادرة حوض النيل بأن بها قدرًا من العوار نظرًا لتجميد مصر أنشطتها فيه وأنه لم يعد إطارًا جامعًا للدول.

وأضاف أن مصر من حيث المبدأ لا تعارض أى مشروعات تنموية تقيمها دول حوض النيل، لكن المعارضة تأتى من تغيير الموقف الأوروبى، بدءًا من الإحجام عن التعامل مع مبادرة اتفاق عنتيبى ثم تمويل دراسات أحد المشاريع.

وتابع أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد هذا الموقف فى اجتماع مجلس المشاركة الأوروبى الأخير.