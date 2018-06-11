الخارجية تكشف تفاصيل دعم الشيشان لمنتخب مصر قبيل مباراة الجمعة بكأس العالم

سمر السيدكشفت الخارجية الاثنين تفاصيل وصول بعثة المنتخب الوطني لكرة القادم لجروزني قبيل المشاركة بكأس العالموقالت الخارجية في بيان في تمام الساعة الواحدة من ظهر أمس إلى مطار جروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، وكان في استقبال البعثة بالمطار إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، وكل من نائب رئيس

سمر السيد

كشفت الخارجية الاثنين تفاصيل وصول بعثة المنتخب الوطني لكرة القادم لجروزني قبيل المشاركة بكأس العالم

وقالت الخارجية في بيان في تمام الساعة الواحدة من ظهر أمس إلى مطار جروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، وكان في استقبال البعثة بالمطار إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، وكل من نائب رئيس وزراء جمهورية الشيشان، ووزير الرياضة والتربية البدنية بالشيشان، وأعضاء السفارة المصرية بموسكو.

وعقب ذلك رافقت السفارة بعثة المنتخب الوطني إلى مقر معسكرها الدائم خلال بطولة كأس العالم بمدينة جروزني، حيث كان في استقبالها بمقر المعسكر أبو بكر إديلجريوف، رئيس برلمان الشيشان، والذي ألقى كلمة رحب فيها بالمنتخب، مؤكداً على اهتمام الشيشان حكومة وشعباً بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الرعاية للمنتخب الوطني

وأعرب عن سعادتهم الخالصة لاستضافة معسكر منتخب مصر في ظل علاقات الصداقة الممتدة بين الشعبين الشقيقين. كما أقامت فرقة “Khania” الشيشانية استعراضاً فنياً احتفالاً بوصول بعثة المنتخب المصري.

وصرح سفير مصر لدى روسيا، بأن المنتخب أجرى أولى تمريناته بمقر ملعب أحمد أرينا، حيث حضر المران رمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان، بصحبة عدد من كبار رجال الدولة بجمهورية الشيشان، وبحضور ما يزيد عن 8 آلاف مشجع شيشاني.

وأجرى السفير لقاءً تلفيزونياً استعرض خلاله تاريخ وآفاق العلاقات السياسية بين مصر وروسيا، والعلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعبين المصري والشيشاني والتي تمتد لقرون عديدة، فضلا عن استعراض تاريخ لعبة كرة القدم بمصر، وأهم المعالم السياحية والتاريخية في مصر، وملامح خطة التطور والاصلاح الاقتصادي بها.

كما افتتح السفير المصري المركز الإعلامي الخاص بالصحفيين المصريين المرافقين لبعثة المنتخب.

من ناحية أخرى، أقامت السفارة المصرية في روسيا نقاط قنصلية مؤقتة بالمدن التي ستشهد مباريات منتخبنا الوطني، ومدينة جروزني مقر معسكر المنتخب الدائم مزودة بخطوط ساخنة لتلقي استفسارات المواطنين المصريين القنصلية، هذا فضلاً عن تخصيص مرافق دبلوماسي لبعثة المنتخب طوال فترة البطولة، موضحاً أن بيانات نقاط الاتصال القنصلية بجمهورية روسيا الإتحادية هي كالتالي:

· السفارة في موسكو: KropotkinskiyPereulok, 12, Moskva, 119034

· موسكو: 79205506681+

· النقطة القنصلية في إيكاترنبورج: 3Ekaterina Hotel,УлицаЛуначарского 240, K. 1,Подъезд

· إيكاتنرنبورج: 792955​​00813+

· النقطة القنصلية في سان بيتيرسبرج: Meininger Hotel, Sadovayaulitsa 62 , 190068 , Nikolsky

· سان بيتيرسبرج: 792955002​04+

· النقطة القنصلية في فولجوجراد: FrantHotel,пр-ктМаршалаЖукова, 73 – 400012

· فولجوجراد: 79295500947+

· النقطة القنصلية في جروزني: Arena City Hotel , 52 POLYARNIKOV street

· جروزني: 79295500406 ​+​

وفي ختام تصريحاته، أكد السفير أن السفارة المصرية في روسيا لن تألو جهداً لتوفير كافة الظروف المناسبة لبعثة المنتخب المصري للتركيز في مهمتهم الوطنية بكأس العالم بغية تحقيق إنجازاً تاريخياً يسعد الشعب المصري العظيم.

كما ستعكف السفارة على تقديم كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة للمشجعين المصريين وممثلي وسائل الإعلام المصرية لضمان اضطلاعهم بمساندة المنتخب الوطني في رحلته بالمونديال، مناشداً كافة المواطنين المصريين الوافدين إلى روسيا خلال بطولة كأس العالم بضرورة مراجعة إرشادات السفر المنشورة على موقع وزارة الخارجية والإلتزام بها لتفادي أية عقبات اثناء اقامتهم في روسيا.