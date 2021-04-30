الخارجية تعزي إسرائيل في ضحايا حادث التدافع الذي أودى بحياة العشرات

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن خالص التعازي في ضحايا حادث التدافع الذي وقع بشمال إسرائيل.

وقال المتحدث- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة- “نعرب عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافُع الذي وقع اليوم بشمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات، كما نتمنى الشفاء العاجل للمُصابين جميعاً”.

نعرب عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافُع الذي وقع اليوم بشمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات. كما نتمنى الشفاء العاجل للمُصابين جميعاً.— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 30, 2021

وكان قد لقي نحو 28 شخصا حتفهم في إسرائيل إثر انهيار مدرج خلال مهرجان ديني، وفقا لما نقلته رويترز عن المتحدث باسم خدمة الإنقاذ.

وإثر انهيار المدرج حدثت عملية تدافع أدت أيضا إلى تفاقم حصيلة القتلى.

وتقول سكاي نيوز إن حصيلة القتلى وصلت إلى 40 قتيلا.