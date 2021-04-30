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الخارجية تعزي إسرائيل في ضحايا حادث التدافع الذي أودى بحياة العشرات

في ضحايا حادث التدافع الذي وقع بشمال إسرائيل
المال - خاص 10:23 م, الجمعة, 30 أبريل 21 10:23 م, الجمعة, 30 أبريل 21

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أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن خالص التعازي في ضحايا حادث التدافع الذي وقع بشمال إسرائيل.

وقال المتحدث- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة- “نعرب عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافُع الذي وقع اليوم بشمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات، كما نتمنى الشفاء العاجل للمُصابين جميعاً”.

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وكان قد لقي نحو 28 شخصا حتفهم في إسرائيل إثر انهيار مدرج خلال مهرجان ديني، وفقا لما نقلته رويترز عن المتحدث باسم خدمة الإنقاذ.

وإثر انهيار المدرج حدثت عملية تدافع أدت أيضا إلى تفاقم حصيلة القتلى.

وتقول سكاي نيوز إن حصيلة القتلى وصلت إلى 40 قتيلا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحادث يمثل “كارثة فادحة”.

مقتل وإصابة العشرات إثر انهيار مدرج خلال مهرجان ديني في إسرائيل
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بقلم المال - خاص

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