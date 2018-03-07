الخارجية تعرب عن خالص تعازيها في تحطم طائرة نقل روسية

سمر السيد:أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لحكومة وشعب روسيا الصديق في ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية روسية قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية في سوريا، ما أدي إلي مقتل من كانوا علي متنها وعددهم ٣٩ شخصا.وأكد بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب

سمر السيد:



أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لحكومة وشعب روسيا الصديق في ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية روسية قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية في سوريا، ما أدي إلي مقتل من كانوا علي متنها وعددهم ٣٩ شخصا.



وأكد بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب روسيا الصديق في تلك المحنة.