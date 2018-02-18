الخارجية تطالب بعقد اجتماع سد النهضة في أقرب فرصة

متابعات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن مصر تدرك جيدا الأسباب التي ربما قد تكون دفعت إثيوبيا الى تأجيل الاجتماع الثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول تنفيذ الدراسات المطلوبة بشأن سد النهضة. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد أبو زيد في اتصال هاتفي مع

متابعات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن مصر تدرك جيدا الأسباب التي ربما قد تكون دفعت إثيوبيا الى تأجيل الاجتماع الثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول تنفيذ الدراسات المطلوبة بشأن سد النهضة.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد أبو زيد في اتصال هاتفي مع قناة (سي بي سي) مساء اليوم الأحد أهمية تنفيذ التكليف الصادر من الرؤساء بعقد هذا الإجتماع نظرا لأهمية قضية سد النهضة بالنسبة لشعوب الدول الثلاث.

وأضاف أنه عندما التقى الزعماء الثلاثة في أديس أبابا أكدوا تعاملهم مع هذه القضية باعتبارهم شعبا واحدا ومصلحة واحدة تجمع الدول الثلاثة , متوقعا من الأشقاء في إثيوبيا أن يكونوا على دراية كاملة بحساسية هذا الملف بالنسبة للمواطن المصري وأهمية المضي قدما في مسار تنفيذ الدراسات المطلوبة.

ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن أي تأجيل في مسار الإتفاق لن يكون في صالح مصر نظرا لتعطيله هذه الدراسات , موضحا أن اتفاق المبادىء نص على أن ملء الخزان يجب أن يتم على ضوء نتائج الدراسات.

وأشار إلى أن قادة الدول الثلاث حددوا مهلة شهر للخروج بنتائج أو حلول للنقاط الفنية الخلافية , موضحا أن مواقف الدول معروفة ومحددة والتواصل يتم بشكل مؤسسي.

وقال إنه من الضروري المضي قدما لعقد الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد أن السفارة المصرية في أديس أبابا تتواصل مع المسؤولين في اثيوبيا , وكذلك يتم التواصل مع السودان أملا أن لا تطول مدة التأخير

وأشار إلى أنه لم يتم الإخطار عن موعد بديل حتى الآن لكن تقدير الجانب السوداني أنه لن يكون طويلا.