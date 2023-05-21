الخارجية تصدر تعليمات جديدة لإجلاء المواطنين المصريين من السودان

نشرت وزارة الخارجية بيانًا إلحاقًا بالبيانات الصحفية الصادرة عنها، بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار “دنقلا” يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو الحالي، حيث سيتم الإجلاء جوًا من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحًا.

وتستمر عمليات الإجلاء من نقطتي الإجلاء التاليتين:

1- معبر قسطل ( إجلاء بري).

2- معبر أرقين ( إجلاء بري).

كما تواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

1- 01281943599

2- 01283176894

3- 01283176866

4- 01283176900

5- 01283176913