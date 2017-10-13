الخارجية تشكك في نزاهة انتخابات اليونسكو

متابعاتقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إن بعثة مصر الدائمة لدى اليونسكو تقدمت بمذكرة رسمية إلى مدير عام اليونسكو "إيرينا بوكوفا"، لطلب التحقق من صحة ما تم رصده من تجاوزات شابت عملية انتخاب مدير عامة المنظمة الجديد، التي بدأت جولتها الأولى يوم الإثنين ال

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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إن بعثة مصر الدائمة لدى اليونسكو تقدمت بمذكرة رسمية إلى مدير عام اليونسكو “إيرينا بوكوفا”، لطلب التحقق من صحة ما تم رصده من تجاوزات شابت عملية انتخاب مدير عامة المنظمة الجديد، التي بدأت جولتها الأولى يوم الإثنين الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري، التقى صباح الجمعة مع مدير عام اليونيسكو، وقدم لها الشكر على الجهد التي بذلته في إدارة عمل المنظمة خلال فترة رئاستها وتعاونها الكامل والإيجابي، كما قام بنقل ما تم رصده بشأن العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية مطالباً بالتحقق من تلك الخروقات بشكل عاجل لتأثيرها المباشر على نزاهة العملية الانتخابية.