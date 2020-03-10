الخارجية تشرف على إعادة 866 مصريا من السعودية نتيجة قرار وقف الرحلات

على الرحلات الجوية التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدنية المنورة، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز بينبع.

قالت وزارة الخارجية ،إن القنصلية العامة لمصر في في جدة تقوم بمتابعة تطورات القرارات المتصلة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأشر

وأضافت الخارجية، في بيان أن القنصلية استمرت في التواصل مع مجموعات المعتمرين المتواجدين في جدة والمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المواطنين الزائرين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وأوضح أن تلك الخطوة جاءت فور صدور قرار السلطات السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين بالمملكة من وإلى عدد من الدول، من بينها مصر.

وقامت القنصلية العامة كذلك بإجراء اتصالاتها مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، بالإضافة إلى شركات النقل الجوي المصرية والسعودية العاملة في المملكة من أجل تنسيق عملية إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن.