نقل وملاحة

الخارجية تشرف على إعادة 866 مصريا من السعودية نتيجة قرار وقف الرحلات

على الرحلات الجوية التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدنية المنورة، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز بينبع.
سمر السيد 12:05 ص, الأربعاء, 11 مارس 20 12:05 ص, الأربعاء, 11 مارس 20

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قالت وزارة الخارجية ،إن القنصلية العامة لمصر في في جدة تقوم بمتابعة تطورات القرارات المتصلة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأشر

وأضافت الخارجية، في بيان أن القنصلية استمرت في التواصل مع مجموعات المعتمرين المتواجدين في جدة والمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المواطنين الزائرين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وأوضح أن تلك الخطوة جاءت فور صدور قرار السلطات السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين بالمملكة من وإلى عدد من الدول، من بينها مصر.

وقامت القنصلية العامة كذلك بإجراء اتصالاتها مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، بالإضافة إلى شركات النقل الجوي المصرية والسعودية العاملة في المملكة من أجل تنسيق عملية إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن.

و بلغ عدد العائدين نحو 866 مواطناً حتى الآن ومنذ بدء تنفيذ القرار، وذلك على الرحلات الجوية التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدنية المنورة، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز بينبع.

الخارجية: بيان السعودية بشأن استئناف رحلات الطيران مع مصر خاص بمواطني المملكة
السعودية تعلن استئناف رحلات الطيران مع مصر يومي الثلاثاء والأربعاء
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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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