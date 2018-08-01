الخارجية تستضيف اجتماع الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للتعاون «جنوب – جنوب»

سمر السيد:استضافت وزارة الخارجية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، يومي 30 و31 يوليو، أعمال الاجتماع التشاوري الحكومي للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتعاون جنوب – جنوب؛ حيث افتتح الاجتماع د. هاني سليم مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية، وخورخي شدياق مبعوث أمين عام الأمم المتحدة

سمر السيد:

استضافت وزارة الخارجية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، يومي 30 و31 يوليو، أعمال الاجتماع التشاوري الحكومي للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتعاون جنوب – جنوب؛ حيث افتتح الاجتماع د. هاني سليم مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية، وخورخي شدياق مبعوث أمين عام الأمم المتحدة للتعاون جنوب – جنوب، كما شارك فيه مسؤولون من الخارجية المصرية لعرض رؤية مصر لتطوير وتفعيل التعاون فيما بين دول الجنوب بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونهضة شعوب الجنوب.

وأكد السفير د. هاني سليم، مساعد وزير الخارجية، أن استضافة مصر لأعمال هذا الاجتماع يأتي تأكيدًا لدور مصر القيادي والفاعل كرئيس حالي لمجموعة الـ 77 والصين وباعتبارها الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي، وتقديرًا للدور المصري في تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب.

وأوضح أنه شارك في الاجتماع مسؤولون من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، إضافة لمؤسسات التمويل ووكالات التنمية الدولية بهدف صياغة تصور واضح لتطوير التعاون فيما بين دول الجنوب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة التنمية الدولية 2030، ولمواجهة التحديات المختلفة بعد 40 عامًا من التوقيع علي إعلان “بوينس أيرس للتعاون جنوب-جنوب”.