الخارجية ترد على حكومة طرابلس : الشكر لكل الدول العربية الرافضة أي تدخل خارجي في ليبيا

تساءل المتحدث باسم الخارجية : " أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟".

علق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ على شكر قدمته حكومة طرابلس لدول عربية دون أخرى عقب اجتماع الجامعة العربية الذي دعته له مصر، موجها الشكر لكل الدول العربية الرافضة أي تدخل خارجي في ليبيا.

وتساءل المتحدث باسم الخارجية : ” أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟”.

وأضاف : ” الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها”. أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟… الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها.— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) January 1, 2020

تركيا تتحرك لإرسال قوات إلى ليبيا والرئيس السيسي يطالب بوقف التدخلات الخارجية

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب منها في مطلع الشهر الجاري، مما يزج بالصراع الدائر هناك في بؤرة خلافات إقليمية أوسع نطاقا.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

موقف مصر في الجامعة العربية رافض للتدخلات مؤيد للحل السياسي

وفي اجتماع الجامعة العربية، أشار السفير علاء رشدي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية في كلمته ، إلى خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، بما ينم عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها.

وحذر آنذاك من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة، والمعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا.

وأكد الوفد المصري على ثوابت موقف مصر المُتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كافة جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين.

كما أكد الوفد المصري خلال فعاليات الاجتماع حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، أخذاً في الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين.

وأشار إلى ارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي.

ونبه إلى التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي.