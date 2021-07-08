نقل وملاحة

«الخارجية» ترحب بقرار روسيا برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر

مصر تؤكد أن القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية
سمر السيد 11:30 م, الخميس, 8 يوليو 21 11:30 م, الخميس, 8 يوليو 21

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رحبت مصر بالقرار الذي صدر عن دولة روسيا الاتحادية، اليوم الخميس، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

وأعربت مصر في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، خاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.

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وتؤكد مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، والتي تشهد زخماً في مختلف المجالات.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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