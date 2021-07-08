«الخارجية» ترحب بقرار روسيا برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر

رحبت مصر بالقرار الذي صدر عن دولة روسيا الاتحادية، اليوم الخميس، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

وأعربت مصر في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، خاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.

وتؤكد مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، والتي تشهد زخماً في مختلف المجالات.