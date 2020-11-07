سيـــاســة

«الخارجية» تدين هدم القوات الإسرائيلية أكثر من 70 منزلاً بقرية «حمصة البقيعة»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني
سمر السيد 2:51 م, السبت, 7 نوفمبر 20 2:51 م, السبت, 7 نوفمبر 20

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أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم ، قيام القوات الإسرائيلية بهدم أكثر من 70 منزلاً ومبنىً في قرية “حمصة البقيعة” في محافظة طوباس بمنطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، مما تسبب في تشريد عشرات الأشخاص والأطفال.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني، وأن تلك الممارسات تُفاقم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني، والتحديات ذات الصلة بانتشار جائحة فيروس “كورونا”.

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فضلاً عما تمثله من عائق أمام حل الدولتين وفرص التوصل للسلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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