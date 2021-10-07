سيـــاســة

مصر تدين قرار إسرائيل بمنح اليهود الحق في الصلاة بباحات «الأقصى»

الخارجية تعرب عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي
مصطفى الجُدي 9:13 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 9:13 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، وبما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين.

وتُعيد وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

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كما تُعرب وزارة الخارجية عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

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بقلم مصطفى الجُدي

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