«الخارجية» تدين تفجير مسجد بمدينة هِرات غرب أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية اليوم، السبت 3 سبتمبر ، عن بالغ إدانة مصر للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة هِرات غرب أفغانستان، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء ما بين قتلى وجرحى.

وتقدّمت الوزارة، في بيان رسمي، بخالص التعازي، إلى جميع ذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

«الخارجية»: مصر تجدد رفضها لكافة أشكال العنف والتطرف

وأكدت مجددًا استنكار مصر ورفضها لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كانت الشرطة الأفغانية، قد أكدت الجمعة، أن انفجارا وقع خارج مسجد في مدينة هرات أدى إلى مقتل 18 شخصا بينهم رجل دين معروف مؤيد لطالبان.

وذكر محمود رسولي، المتحدث باسم شرطة هرات، أن “مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد”.

كما قال عبد نافع تاكور، المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان، إن انفجارا وقع في مسجد بمدينة هيرات شمالي أفغانستان وأسفر عن سقوط 18 شخصا، وإصابة 23 آخرون.

وتقول طالبان إنها عززت الأمن في البلاد منذ توليها السلطة قبل نحو عام، لكن وقعت عدة انفجارات في الأشهر القليلة الماضية استهدف بعضها مساجد مزدحمة أثناء الصلاة.

يذكر أنَّ هجوم مسجد كابول جاء بعد أسبوع من مقتل رجل دين ينتمى إلى طالبان وشقيقه، فى هجوم انتحارى على مدرسة قرآنية فى كابول تبناه تنظيم داعش.

كما أصدرت طالبان مرسوما، يوم الجمعة، يقضي بحظر الزواج القسري للنساء في الدولة التي مزقتها الحرب، في ما يبدو أنه تحرك لمعالجة المعايير التي تعتبرها الدول المتقدمة شرطا مسبقا للاعتراف بحكومتها واستعادة المساعدات.

وجاءت الخطوة التي أعلنها القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زادة مع تصاعد الفقر في أفغانستان، بعد استيلاء الحركة على السلطة في أغسطس، الأمر الذي دفع الحكومات الأجنبية إلى وقف التمويل الذي كان يمثل دعامة أساسية للاقتصاد.