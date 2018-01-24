الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في بني غازي

سمر السيد: أدانت وزارة الخارجية فى بيان صحفى بأشد العبارات اليوم 24 يناير ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين بسيارتين مفخختين خلال مغادرتهم مسجد بيعة الرضوان بمدينة بني غازي الليبية، مما أسفر عن استشهاد نحو 33 مواطنا وإصابة 70 آخرين.وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا

سمر السيد:

أدانت وزارة الخارجية فى بيان صحفى بأشد العبارات اليوم 24 يناير ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين بسيارتين مفخختين خلال مغادرتهم مسجد بيعة الرضوان بمدينة بني غازي الليبية، مما أسفر عن استشهاد نحو 33 مواطنا وإصابة 70 آخرين.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ليبيا الشقيق في مواجهة الإرهاب الآثم. وجددت مصر إدانتها لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الدولة الليبية، وتعوق جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.

كما شدد بيان وزارة الخارجية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه بصورة حازمة تجاه تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن إنتشار مثل تلك الأعمال الإرهابية في ليبيا، هو نتاج مباشر لاستمرار ظاهرة تهريب السلاح دون رقابة صارمة من المجتمع الدولي، وهو ما سبق أن حذرت منه مصر عقب قيام السلطات اليونانية بضبط إحدى السفن المحملة بالسلاح المتجهة إلى ليبيا.