سيـــاســة

«الخارجية» تدين استهداف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية جنوب السعودية

تؤكد مصر مُجددًا وقوفها بجانب السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها
سمر السيد 8:07 م, الأحد, 20 يونيو 21 8:07 م, الأحد, 20 يونيو 21

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أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية، بعدد من الطائرات المُفخخة دون طيار، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتؤكد مصر مُجددًا وقوفها بجانب السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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