«الخارجية» تدين استهداف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية جنوب السعودية

تؤكد مصر مُجددًا وقوفها بجانب السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية، بعدد من الطائرات المُفخخة دون طيار، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتؤكد مصر مُجددًا وقوفها بجانب السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.