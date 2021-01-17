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الخارجية تدين استهداف ميليشيا الحوثي الحوثي إحدى القرى في منطقة سعودية

استهدفت ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة
المال - خاص 1:33 ص, الأثنين, 18 يناير 21 1:33 ص, الأثنين, 18 يناير 21

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أعربت جمهورية مصر العربية، الاثنين عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقذوف عسكري، مما أسفر عن إصابة رجل وطفلين.

وفي بيان للخارجية جددت مصر مصر التأكيد على وقوفها، حكومة وشعبًا، بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.

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وأعربت مصر عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين من الأشقاء السعوديين.

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بقلم المال - خاص

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