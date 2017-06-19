الخارجية تدين استهداف المصلين في لندن

سمر السيدقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم، إنها تدين بأشد وأقوي العبارات حادث الدهس الذي استهدف المصلين بأحد المساجد في منطقة فينسبري بارك شمال لندن في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، مؤكدةً تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب البريطانيين ومع أسر الضحايا في هذه الأوقات العصيبة.وأسفر الحادث

سمر السيد

قالت وزارة الخارجية في بيان اليوم، إنها تدين بأشد وأقوي العبارات حادث الدهس الذي استهدف المصلين بأحد المساجد في منطقة فينسبري بارك شمال لندن في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، مؤكدةً تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب البريطانيين ومع أسر الضحايا في هذه الأوقات العصيبة.

وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وجدد البيان التأكيد علي رفض مصر لكافة أشكال الإرهاب وترويع الآمنين والتمييز بين الأشخاص علي أساس العرق أو الجنس أو المعتقد، لافتا إلي ما تمثله تلك الحوادث من خطورة بالغة علي أمن واستقرار الشعوب والمجتمعات، ومحذرا من ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تبث سموم الفتنة والانقسام بما يقوّض من دعائم التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.