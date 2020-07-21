سيـــاســة

«الخارجية» تدعو المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات السبت

في ضوء صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر
سمر السيد 5:39 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20 5:39 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

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أفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، تدعو الوزارة المصريين المقيمين في الخارج إلى تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية www.elections.eg  اعتبارا من السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجاري.

 وأضاف بيان وزارة الخارجية ، أنه سوف يظهر للناخب رقم التسجيل تمهيداً لحصوله على بطاقة الاقتراع من على الموقع الرسمي للهيئة خلال يومي الانتخاب بالخارج (الأحد 9 والاثنين 10 أغسطس) لإرسالها بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية الأربعاء 12 أغسطس 2020.

واتخذت الهيئة الوطنية قرارها بإجراء التصويت في الخارج من خلال البريد السريع أخذاً في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المُتخذة في غالبية الدول، والتي من شأنها أن تُعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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