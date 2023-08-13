الخارجية: تدشين الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن تدشين الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات المواطنين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية.

وذكرت الوزارة انه إلحاقاً بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً).

وكذا ممن تجاوزوا سن (30عاماً)، فانها تعلن أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14/8/2023 ولمدة ثلاثين يوماً.