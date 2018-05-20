الخارجية تخصص صفحة على موقعها الإلكتروني لإرشاد المشجعين في روسيا

المال - خاصصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية قررت اليوم الأحد، تخصيص صفحة على موقعها الإلكتروني لتقديم الإرشادات اللازمة للمشجعين المصريين المسافرين إلى دولة روسيا الاتحادية، لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15

المال – خاص

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية قررت اليوم الأحد، تخصيص صفحة على موقعها الإلكتروني لتقديم الإرشادات اللازمة للمشجعين المصريين المسافرين إلى دولة روسيا الاتحادية، لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018، في إطار استعدادات الوزارة لفعاليات البطولة وتوفير الرعاية الكاملة للمشجعين المصريين.

وأضاف أبو زيد، أن وزارة الخارجية، تقوم بالتنسيق بصورة يومية مع كافة أجهزة الدولة المعنية والجانب الروسي عبر السفارة المصرية في موسكو لوضع الإرشادات اللازمة للمواطنين المصريين على أن يتم تحديث تلك الإرشادات كلما استدعت الحاجة، وتتناول الإرشادات التي تم إطلاقها على موقع الوزارة مستندات إثبات الشخصية الواجب على المواطن حملها عند السفر إلى روسيا، وتوقيتات الدخول والمغادرة طبقا لقواعد التأشيرة المعمول بها في هذا الصدد، وإرشادات الإقامة وحجز الفنادق والانتقالات، والحد الأقصى من المبالغ المالية المسموح بدخولها مع المواطن.

وكشف المتحدث أن الإرشادات تتضمن أيضا بعض النصائح العامة التي تسهل من زيارة وإقامة المشجعين، وعناوين مراكز استخراج بطاقات المشجعين Fan ID في المدن الروسية التي ستستضيف مباريات المنتخب المصري، وعناوين بعض أقسام الجوازات التي يمكن تسجيل الإقامة بها فور الوصول، بالإضافة إلى أرقام الطوارئ الخاصة بالسلطات الروسية وبيانات الاتصال بالسفارة المصرية في موسكو، علماً بأنه سيتم تخصيص خطوط ساخنة إضافية على مدار الساعة يعلن عنها تباعاً لتلقي اتصالات المشجعين المصريين.

وأكد أن الوزارة تتولى متابعة الاستعدادات النهائية لهذا الحدث الهام بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، وأنه جاري اتخاذ الترتيبات النهائية في هذا الشأن من أجل تيسير إقامة المشجعين المصريين.

للاطلاع على صفحة الإرشادات الخاصة بالمشجعين المسافرين إلى روسيا: https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/Pages/ff.aspx

