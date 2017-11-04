الخارجية تحقق في مقتل مصرى بجنوب أفريقيا

المال - خاصصرح السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، اليوم السبت، بأن السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، ورد إليها طلبا من والد المواطن محمد أحمد شريف نوار، يرجو فيه مساعدة السفارة في العثور على نجله المفقود منذ 29 سبتمبر 2017.وأوضح رزق، في بيان اليوم، أن السفار

المال – خاص

صرح السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، اليوم السبت، بأن السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، ورد إليها طلبا من والد المواطن محمد أحمد شريف نوار، يرجو فيه مساعدة السفارة في العثور على نجله المفقود منذ 29 سبتمبر 2017.

وأوضح رزق، في بيان اليوم، أن السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، خاطبت وزارة الخارجية الجنوب إفريقية للبحث عن المواطن المفقود، فضلاً عن المتابعة اليومية لنتائج التحقيقات مع الجهات المعنية، والمحقق الخاص الذي تم تكليفه بالبحث عن المواطن المفقود، من أجل طمأنة أسرته.

وأكد مساعد وزير الخارجية، أن السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، علمت أمس أن جهود المحقق الخاص والشرطة الجنوب إفريقية، أسفرت عن تتبع خط تليفون المواطن المفقود وتحديد مكان سيارته، وألقت الشرطة القبض على مواطن جنوب إفريقي بحوزته السيارة، أقر بأنه قتل المواطن المصري ودفنه، ضمن تشكيل عصابي، وأبلغت السفارة على الفور، بإبلاغ ما تقدم للخارجية الجنوب إفريقية، للتحقق من هوية الجثمان، عن طريق إجراء التحاليل الطبية اللازمة.

وزاد رزق، أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، سيستقبل أسرة المواطن، وفي حالة التأكد من صحة الأنباء الخاصة بالعثور على جثمان المواطن، فإن الوزارة ستقدم لأسرته المساعدة اللازمة، سواء بدفن الجثمان في جنوب إفريقيا أو نقله لأرض الوطن، مطالبا المواطنين المصريين المقيمين في جنوب إفريقيا، بمراعاة أقصى درجات الحذر وعدم حمل كميات كبيرة من الأموال السائلة، منعا لتعريض حياتهم للخطر.