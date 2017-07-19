الخارجية تحذر من عواقب التصعيد في المسجد الأقصى

سمر السيد:حذرت وزارة الخارجية، من خطورة التداعيات المترتبة على التصعيد الأمني الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وما ترتب عنه من إصابات خطيرة بين صفوف الفلسطينيين وتعريض حياة إمام المسجد الأقصي فضيلة الشيخ عكرمة صبري لمخاطر جسيمة.وطالبت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء بوقف العنف، واحترام حرية العبادة

سمر السيد:

حذرت وزارة الخارجية، من خطورة التداعيات المترتبة على التصعيد الأمني الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وما ترتب عنه من إصابات خطيرة بين صفوف الفلسطينيين وتعريض حياة إمام المسجد الأقصي فضيلة الشيخ عكرمة صبري لمخاطر جسيمة.

وطالبت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء بوقف العنف، واحترام حرية العبادة والمقدسات الدينية، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في حرية وأمان، وعدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تأجيج الصراع، واستثارة المشاعر الدينية وزيادة حالة الاحتقان بين أبناء الشعب الفلسطينيي، بما يقوض من فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل تأسيسا على حل الدولتين.