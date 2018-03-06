الخارجية تحذر من عروض الاحتراف الوهمية لكرة القدم في تايلاند

المال ـ خاص:صرح السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه في ضوء ما رصدته السفارة المصرية في تايلاند مؤخرا من تزايد في عمليات النصب التي ينساق إليها الشباب المصريون من قبل سماسرة ووسطاء كرة القدم المصريين، تهيب وزارة الخارجية بالسادة المواطنين التحلي بالحي

المال ـ خاص:

صرح السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه في ضوء ما رصدته السفارة المصرية في تايلاند مؤخرا من تزايد في عمليات النصب التي ينساق إليها الشباب المصريون من قبل سماسرة ووسطاء كرة القدم المصريين، تهيب وزارة الخارجية بالسادة المواطنين التحلي بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء عروض الاحتراف الخارجي الوهمية لكرة القدم في تايلاند وعدد من الدول الآسيوية الأخرى.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، بأنه عادة ما يطلب هؤلاء الوسطاء من المواطنين التكفل بتذاكر سفرهم ودفع مبالغ مالية كبيرة كدفعة مقدمة نظير احترافهم، إلا أن هؤلاء الوسطاء لا يقومون بالوفاء بتعهداتهم أو إلتزاماتهم بتوفير أي عقود احترافية لهؤلاء الشباب أو حتى تحمل تكاليف إقامتهم أو معيشتهم، وهو ما يضطرهم إلى طلب المساعدة، حيث لا يتبقى لهم إلا خيار العودة إلى أرض الوطن أو البقاء في تايلاند وتجاوز مدة الإقامة بحثا عن أية فرصة عمل أخرى، وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة للوقوع تحت طائلة القانون.