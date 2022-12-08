«الخارجية» تحذر المواطنين من السفر بطرق غير شرعية

حذرت وزارة الخارجية المواطنين من السفر بطرق غير شرعية لعدم التعرض للمساءلة القانونية من جانب سلطات الدول الأجنبية قبل ترحيلهم مرة أخرى إلى أرض الوطن.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين تجنب التعامل مع بعض الكيانات غير المسئولة التي تسهل لهم السفر بشكل غير شرعي، والاستفسار عن أية معلومات أو إرشادات تخص الطرق الرسمية للسفر إلى مختلف الدول من خلال التواصل مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية.

وحثت المواطنين الذين سبق لهم التعامل مع هذه الشركات أو الكيانات، المُبادرة بإبلاغ السلطات المعنية بما يتوفر لديهم من معلومات حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشارت الخارجية إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة، قيام بعض الشركات والكيانات غير المسئولة باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين في العمل في الدول الأوروبية، في تيسير عملية سفرهم بطرق غير شرعية إلى دول معبر داخل أوروبا، وتركهم في ظروف أمنية وإنسانية قاسية تحت وهم تسهيل نقلهم إلى دول أوروبية أخرى للعمل.