الخارجية تحذر الحجاج من حمل أدوية ممنوعة عند السفر لأداء المناسك

المال - خاص أهابت وزارة الخارجية بالحجاج المصريين ضرورة عدم حمل أدوية ممنوعة أو مدرجة على جداول الأدوية المحظور دخولها إلى المملكة العربية السعودية، ومنها الترامادول والكبتاجون أثناء السفر لأداء مناسك الحجوحذرت من أن ذلك يعرض أنفسهم للمسائلة القانونية، حيث أن العقوبات على تهمة حيازة ونقل وا

المال – خاص

أهابت وزارة الخارجية بالحجاج المصريين ضرورة عدم حمل أدوية ممنوعة أو مدرجة على جداول الأدوية المحظور دخولها إلى المملكة العربية السعودية، ومنها الترامادول والكبتاجون أثناء السفر لأداء مناسك الحج

وحذرت من أن ذلك يعرض أنفسهم للمسائلة القانونية، حيث أن العقوبات على تهمة حيازة ونقل والإتجار بهذه الأدوية هي عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

وأوضح السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه في حالة الحاجة للحصول على الدواء ينصح بالتوجه إلى القافلة الطبية الخاصة بوزارة الصحة، حيث يفضل أن يحمل الحاج معه روشتة الطبيب المعالج.

كما أكد مساعد وزير الخارجية على ضرورة اتباع القواعد والتعليمات الخاصة المنظمة لبعثة الحج المصرية، مضيفا أنه على الحجاج المصريين الإلتزام بوسيلة الانتقال التي تم الاتفاق عليها للسفر لأداء فريضة الحج، وعدم تغييرها حتى لا يلغى سفرهم.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أنه يمكن للحجاج المصريين تقديم الاستفسارات وطلب المساعدة عبر الرقم الخاص بغرفة عمليات الحج بالمملكة: (00966566191323)، والرقم الخاص بغرفة عمليات القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة: (00966500054094).