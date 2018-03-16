الخارجية تتلقى برقية تعازى من بريطانيا في وفاة الطالبة مريم

- شكري يطالب بمحاسبة الجناةالمال - خاصصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اليوم الجمعة، برقية من بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، للتعازي في وفاة المواطنة "مريم عبد السلام" جراء اعتداء وحشي تعرضت له على أيدي مجموعة من الفتيات.وأ

– شكري يطالب بمحاسبة الجناة



المال – خاص

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اليوم الجمعة، برقية من بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، للتعازي في وفاة المواطنة “مريم عبد السلام” جراء اعتداء وحشي تعرضت له على أيدي مجموعة من الفتيات.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد لنظيره البريطاني أن هذا الحادث الأليم لا يجب أن يمر دون محاسبة الجناة المسئولين عنه في أسرع وقت، بما في ذلك محاسبة أي مسئول عن تقصير طبي في متابعة حالة الفقيدة منذ دخولها المستشفي فور وقوع الاعتداء.

وأكد أبو زيد في الصدد، أن وزارة الخارجية تتابع عبر السفارة والقنصلية العامة المصرية في لندن، بالتعاون مع محامي أسرة المواطنة التحقيقات التي تجريها السلطات البريطانية من أجل محاسبة الجناة والقصاص منهم، وذلك في إطار ما توليه من أولوية لرعاية المواطنين المصريين في الخارج كأحد أهم أهداف السياسة الخارجية المصرية.