الخارجية تتلقى التعازي من ألمانيا وفرنسا وإيران فى حادث الروضة

سمر السيد: قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، إنه توالت على مدار الساعات الماضية الاتصالات من وزراء الخارجية وكبار المسئولين بشتى الدول لتقديم التعازي لوزير الخارجية سامح شكري في شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بمسجد الروضة بمنطقة بئر العبد غرب…



سمر السيد:

قالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، إنه توالت على مدار الساعات الماضية الاتصالات من وزراء الخارجية وكبار المسئولين بشتى الدول لتقديم التعازي لوزير الخارجية سامح شكري في شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بمسجد الروضة بمنطقة بئر العبد غرب مدينة العريش.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن “شكرى” تلقى التعازي من وزراء خارجية تشاد وألمانيا وسلطنة عُمان وفرنسا ومالي وإيران والسويد، فضلا عن ناصر جودة عضو مجلس الأعيان الأردني ووزير الخارجية السابق، وغسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، وديمتريس أفراموبولوس مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن وزراء الخارجية وكبار المسئولين أكدوا خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، والتضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب كما أكدوا دعمهم لمصر حكومة وشعبا في تلك المحنة.