الخارجية تتابع احتجاز مركب صيد مصرية في بورسودان

المال - خاصصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تتابع عبر القنصلية العامة المصرية في بورسودان واقعة إحتجاز مركب الصيد المصرية "الحاج محمد الداش"، الذي تم إحتجازه يوم 29 يناير الماضي في "مرسى محمد قول" شمال بورسودان بحوالي 200 كلم نتيجة مرور المركب في محمية طبي



المال – خاص

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تتابع عبر القنصلية العامة المصرية في بورسودان واقعة إحتجاز مركب الصيد المصرية “الحاج محمد الداش”، الذي تم إحتجازه يوم 29 يناير الماضي في “مرسى محمد قول” شمال بورسودان بحوالي 200 كلم نتيجة مرور المركب في محمية طبيعية في طريق عودتها من السودان إلى مصر.

وأوضح أبو زيد، بأنه تم عرض طاقم المركب على النيابة في بورسودان، التي قامت بتشكيل لجنة انتقلت إلى مقر المركب للكشف على محتوياتها ومراجعة أوراقها، حيث أكدت اللجنة إستيفاء المركب لكافة شروط السلامة البحرية وتصاريح الصيد المطلوبة وحجم ونوعية الأسماك المصرح بصيدها، فضلا عن الموافقات الأمنية اللازمة، وهو الأمر الذي دفع النيابة إلى إسقاط كافة التهم الموجهة لطاقم المركب بإستثناء المرور في المحمية الطبيعية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن القنصلية العامة تتابع مع مالك المركب في مصر والوكيل الملاحي في السودان والمحامي الخاص بالطاقم، الإجراءات القانونية للمحاكمة حتى يتسنى الإفراج عن المركب وعودة الطاقم إلى أرض الوطن.

هذا، وقد أكدت القنصلية العامة المصرية في بورسودان أن السلطات السودانية توفر كافة إحتياجات الصيادين من الطعام والشراب وبعض الأدوية منذ إحتجازهم.