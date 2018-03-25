الخارجية تؤكد للندن أهمية محاسبة المسؤولين عن وفاة المصرية مريم في أسرع وقت

المال- خاص قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه بناء على تكليف من سامح شكري وزير الخارجية استقبل السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية صباح اليوم الأحد السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن.وأكد رمضان على موقف الحكومة المصرية الراغب في التعرف بش

المال- خاص

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه بناء على تكليف من سامح شكري وزير الخارجية استقبل السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية صباح اليوم الأحد السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن.

وأكد رمضان على موقف الحكومة المصرية الراغب في التعرف بشكل مفصل على التقدم المحرز على صعيد التحقيق في مقتل المواطنة/ مريم عبد السلام، والدافع وراء الإعتداء عليها، وذلك لضمان إلقاء القبض على المسئولين عن هذا الإعتداء وتوقيع العقاب اللازم عليهم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن مساعد وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على أهمية الإسراع بإجراءات الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة بشكل دقيق، وموافاة الجانب المصري بالتقارير الطبية الخاصة بالفقيدة منذ نقلها إلى المستشفى فور الإعتداء عليها.

وكشف المستشار أبو زيد، عن أن سامح شكري وزير الخارجية كان قد وجه القنصلية العامة المصرية في لندن منذ بضعة أيام بتكليف خبير مستقل بمتابعة أعمال الطب الشرعي البريطاني، وإعداد تقرير مستقل عن أسباب الوفاة لموافاة الجانب المصري به في أسرع وقت.

كما أكد أن القنصلية العامة المصرية في لندن، والسفارة المصرية، على تواصل دائم مع أسرة الفقيدة والمحامي الخاص بها لمتابعة كافة تفاصيل القضية لضمان الحصول على كافة حقوق المواطنة ومحاسبة الجناة وأي مسئول يثبت تقصيره في توفير الرعاية الطبية اللازمة لها.