الخارجية: بيان السعودية بشأن استئناف رحلات الطيران مع مصر خاص بمواطني المملكة

كانت السعودية قررت منع حركة السفر من وإلى 14 دولة بينها مصر لمواجهة فيروس كورونا الذي دخل إليها مسجلا 20 حالة

أعلنت وزارة الخارجية أن بيان سفارة السعودية بشأن استئناف رحلات الطيران مع مصر خاص بمواطني المملكة وليس المصريين .

وأوضحت أنها طالعت بالبيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي ١٠ و١١ مارس الجاري.

وأضافت: “بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية تم توضيح أن المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى المملكة العربية السعودية؛ والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين”.

وكانت سفارة السعودية لدى مصر أكدت بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة

وكانت السعودية قررت منع حركة السفر من وإلى 14 دولة بينها مصر لمواجهة فيروس كورونا الذي دخل إليها مسجلا 20 حالة.