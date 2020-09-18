سيـــاســة

«الخارجية» : انتصار دبلوماسي جديد بالأمم المتحدة.. انتخاب المرشحة المصرية في لجنة حقوق الإنسان

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ، إن فوز المرشحة المصرية وسط عملية تنافسية بهذا الاحتدام، إنما يُبرهن مجددًا على احترام المجتمع الدولي لمصر ومكانتها.
سمر السيد 3:35 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20 3:35 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بعد مرور أقل من أسبوع على فوز المرشح المصري لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نجحت الدبلوماسية المصرية في تحقيق نصر آخر لمصر، حيث تم انتخاب المرشحة المصرية السفيرة وفاء بسيم في عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021– 2024، وذلك في الانتخابات التي تمت بنيويورك يوم 17 سبتمبر الحالي.

ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، كانت المرشحة المصرية ضمن الفائزين التسعة بالمقاعد الجديدة باللجنة، من أصل خمسة عشر مرشحًا مثّلوا دولًا وأقاليم مختلفة، في ظل سباق انتخابي وتنافس شديد، تقاربت فيه الأصوات التي حصل عليها أغلب المرشحين بشكل كبير، الأمر الذي استدعى عقد جولة تصويت ثانية، فازت على إثرها المرشحة المصرية بفارق أصوات كبير.

اقرأ أيضا  مصر تواصل رحلات الجسر الجوي لإرسال المساعدات للمتضررين من السيول بالسودان 

أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في البيان، أن فوز المرشحة المصرية وسط عملية تنافسية بهذا الاحتدام، إنما يُبرهن مجددًا على احترام المجتمع الدولي لمصر ومكانتها.

فضلًا عن تقدير الإمكانات المتميزة لكوادرها القادرة على الإسهام الإيجابي في مجال تعزيز وصون حقوق الإنسان على المستوى الدولي، خاصةً أنه يأتي عقب بضعة أيام فقط من تصدُّر المرشح المصري لقائمة الفائزين بعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ أيضا  جنايات دمنهور: المؤبد لمدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة وتغريمه 438 ألف جنيه

كما أشاد إدريس بما تتمتع به المرشحة المصرية من خبرة دبلوماسية طويلة، حيث سبق أن تقلدت العديد من المناصب الرفيعة بالسلك الدبلوماسي المصري، منها منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف التي تولت خلاله مهمة تمثيل مصر في مجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن التفاعل مع مختلف الأجهزة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة بمهنية وكفاءة.

اقرأ أيضا  نائب وزير الخارجية يستقبل مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضايا إقليمية

كما أوضح إدريس أن الأيام الماضية شهدت جهودًا مُكثفة قادتها وزارة الخارجية وبعثة مصر الدائمة بنيويورك والسفارات المصرية بالعواصم المختلفة لتأمين الأصوات اللازمة لإنجاح المرشحة المصرية في هذه المعركة الانتخابية الصعبة، ولتحقيق نصر دبلوماسي جديد لمصر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

الأمم المتحدة تشيد بتجربة مصر فى مكافحة تعاطى المخدرات وعلاج مرضى الإدمان

محمود خاطر 8:34 م, الخميس, 20 أغسطس 20

انطلاق جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة والأمم المتحدة تطالب الأطراف بـ«حل سلمي»

المال - خاص 9:24 م, الأثنين, 29 يونيو 20

«أمر جلل يمثل تهديدا» .. نص خطاب مصر لمجلس الأمن حول سد النهضة

المال - خاص 8:13 م, السبت, 20 يونيو 20

مطالبات دولية ونقابية وحزبية وحقوقية بالكشف عن مصير المصريين المحتجزين بليبيا

سلوى عثمان 5:42 م, الثلاثاء, 16 يونيو 20

بريطانيا: جهود مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا يجب أن تحظى بتأييد الأمم المتحدة

المال - خاص 3:26 م, الأحد, 7 يونيو 20

خارجية البرلمان تطالب باستمرار التصدى للتيارات المتطرفة فى الأراضى الليبية

ياسمين فواز 4:45 م, الأربعاء, 3 يونيو 20