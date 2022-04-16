سيـــاســة

الخارجية المصرية والألمانية تطلقان شعارًا مشتركًا للاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

الشعار تم تصميمه بالتعاون بين السفارة المصرية في برلين ووزارة الخارجية الألمانية بما يعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين.
سمر السيد 9:35 م, السبت, 16 أبريل 22 9:35 م, السبت, 16 أبريل 22

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أطلقت وزارتا الخارجية المصرية والألمانية شعاراً مشتركاً للاحتفال بمرور ٧٠ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذي يوافق يوم ١٦ أکتوبر ١٩٥٢، وجاء إطلاق الشعار قبل ستة أشهر من هذا التاريخ ليكون بمثابة إشارة البدء لعدد من الفعاليات التي تعتزم سفارتا البلدين تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

وصرح السفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا، بأن الشعار تم تصميمه بالتعاون بين السفارة المصرية في برلين ووزارة الخارجية الألمانية بما يعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين.

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وأضاف السفير المصرى بأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية المصرية في برلين ومدن أخرى بألمانيا، وبما يعزز أيضاً من جهود الترويج السياحي المصري في السوق الألماني.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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