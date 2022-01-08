سيـــاســة

الخارجية المصرية: نتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان

تشدد مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة
سمر السيد 4:10 م, السبت, 8 يناير 22 4:10 م, السبت, 8 يناير 22

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تُتابع مصر عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان، وفي هذا الإطار تدعم التحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية.

وناشدت وزارة الخارجية كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، معربة عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة.

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كما تشدد مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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