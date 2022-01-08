الخارجية المصرية: نتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان

تشدد مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة

تُتابع مصر عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان، وفي هذا الإطار تدعم التحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية.

وناشدت وزارة الخارجية كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، معربة عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة.

كما تشدد مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.