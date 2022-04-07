اعتبرت مصر اليوم الخميس قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إنشاء مجلس قيادة رئاسي تطورا مهما ، آملة في أن يؤدي إلى تحقيق توافق يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان “تابعت جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ التطور الخاص بإنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية”.

أهمية إنشاء مجلس رئاسي

وأضافت: “ترى مصر في هذه الخطوة تطورا هاما ترحب به لما نأمل أن تؤدي إليه من عبور باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق يمني- يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع”.

وأصدر الرئيس هادي في وقت سابق اليوم إعلانا رئاسيا يقضى بتشكيل “مجلس قيادة رئاسي” ونقل صلاحياته إليه، لاستكمال “تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية”.

ويترأس مجلس القيادة رشاد محمد العليمي، ويضم سبعة أعضاء.

وبحسب الإعلان الرئاسي، فإن اختصاصات مجلس القيادة الرئاسي تشمل “إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية”، كما يتولى التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين “لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام”.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تولى رئاسة البلاد في 25 فبراير 2012 بعد اجراء انتخابات في البلاد عقب تسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح السلطة وفقا للمبادرة الخليجية بشأن اليمن عقب احتجاجات في 2011.

ويعاني اليمن من نزاع دموي منذ أواخر العام 2014، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.