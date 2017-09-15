الخارجية القطرية تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

وكالاتحذرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، مواطنيها من السفر إلى مصر، في ظل الأزمة الجارية بين قطر من جهة ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى. وقالت الخارجية القطرية، على موقعها، إن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية تحذر المواطنين القطريين من السفر

وكالات

حذرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، مواطنيها من السفر إلى مصر، في ظل الأزمة الجارية بين قطر من جهة ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.



وقالت الخارجية القطرية، على موقعها، إن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية تحذر المواطنين القطريين من السفر إلى مصر.

وأضافت أن هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر.

كانت الخارجية القطرية وجهت مواطنيها الراغبين بزيارة مصر إلى الحصول على تأشيرة بشكل مسبق بعد قرار القاهرة بفرض التأشيرة عليهم في 20 يوليو الماضي.

